Avião cai no bairro do Queens em Nova York Um avião da American Airlines caiu no distrito de Queens, em Nova York, às 9h15 (horário local), a 16 quilômetros do aeroporto Kennedy International, informou a CBS. Segundo a CNN, que está transmitindo as imagens do acidente, mais de quatro edifícios nas proximidades do aeroporto encontram-se em chamas. A agência disse também que foi declarado estado de alerta nível 1 na cidade de Nova York. Todos os aeroportos de Nova York foram fechados, de acordo com a agência Dow Jones.