Avião cai no Sudão do Sul e mata ao menos 41 pessoas

CAIRO - Pelo menos 41 pessoas morreram nesta quarta-feira, 4, após a queda de um avião de carga que havia decolado pouco antes no Aeroporto Internacional de Juba, no Sudão do Sul, segundo informou a imprensa local.

Um membro da tripulação e uma criança que estava a bordo sobreviveram, segundo o porta-voz presidencial Ateny Wek Ateny.

Ateny afirmou que havia mais ou menos 20 pessoas no avião. “Precisamos confirmar quantas passageiros estavam a bordo”, disse. A tripulação era composta por cinco russos, de acordo com os primeiros dados divulgados pelo jornal National Courrier.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um policial, que não informou seu nome porque não tem autorização para falar com a imprensa, disse que pelo menos 41 pessoas morreram, mas que o número poderia subir.

Ateny disse ainda que algumas pessoas morreram no solo, pois o avião caiu próximo de onde pescadores trabalhavam. "Não sabemos o número de pessoas que foram mortas no solo", afirmou.

A aeronave acidentada é um Antonov 12 de carga que se dirigia da capital sul-sudanesa à cidade de Paloich, no estado de Alto Nilo.

De acordo com a agência de notícias Interfax, o avião não pertencia a nenhuma linha aérea russa.

A aeronave caiu a 800 metros do aeroporto em uma zona com muita vegetação. Serviços de emergência do Ministério da Saúde e voluntários de ONGs trabalham para recuperar os corpos e ajudar os sobreviventes.

No Sudão do Sul ocorreram vários incidentes com aviões nos últimos dois anos, causados pelo conflito armado entre o governo de Salva Kiir e os rebeldes de Riak Machar.

Em novembro de 2014, um avião de carga da Agência das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) caiu e duas pessoas morreram. /EFE e REUTERS