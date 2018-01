Avião cai no Usbequistão; 37 mortos Uma avião caiu nesta terça-feira em Tashkent, capital do Usbequistão, matando 37 pessoas, informa a agência de notícias ITAR-Tass, citando fontes do Ministério do Interior. Autoridades usbeques não foram encontradas imediatamente para confirmar o ocorrido. Segundo o ministério, o avião caiu ao se aproximar para a aterrissagem em meio a nuvens pesadas, diz a ITAR-Tass. A agência identificou o aparelho como um Antonov-24. Outra agência, a Interfax, faz referência a um Yakolev-40. As estradas nos arredores do aeroporto de Tashkent foram bloqueadas e não está claro se a queda se deu no aeroporto ou na área ao redor.