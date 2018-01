Avião cai sobre casa no Texas; seis mortos Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa à beira de um campo de golfe num subúrbio de Austin, Texas. O aparelho irrompeu em chamas e todas as seis pessoas a bordo foram mortas. Três pessoas que estavam dentro da casa, um sobrado luxuoso, escaparam ilesas. A identidade dos mortos - quatro adultos e duas crianças - ainda não é conhecida, segundo as autoridades texanas. A casa fica a menos de três quilômetros de Lakeway Airpark, um aeroporto particular criado pelos moradores da região. Há informes contraditórios sobre se o bimotor caiu tentando pousar ou durante a decolagem.