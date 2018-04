Avião caiu de barriga sobre casa em Buffalo O avião que caiu em uma casa em Buffalo, no Estado americano de Nova York, na sexta-feira, matando 50 pessoas, aparentemente caiu de barriga, e não mergulhou de nariz, conforme foi informado inicialmente, segundo investigadores. Após o acidente, o bico da aeronave não ficou apontando em direção ao aeroporto para o qual se dirigia. O voo da Continental já tinha recebido permissão para aterrissar apontando para o sudoeste, mas caiu com o bico apontando para o nordeste, afirmou Steve Chealander, membro da Diretoria Nacional de Segurança nos Transportes. Os investigadores não souberam explicar porque o avião não estava apontando para o aeroporto de Buffalo. Entretanto, isso levanta a possibilidade de os pilotos estarem tentando retirar o gelo acumulado sobre as asas: instruções aéreas de segurança afirmam que os pilotos podem tentar virar o avião em 180 graus para retirar gelo acumulado. Outra explicação possível é que a aeronave estava girando ou virou com o impacto da queda. Os dados do voo mostram que o sistema de segurança do avião alertaram o piloto de que a aeronave corria o risco de perder sustentação e cair. O acidente matou todas as 49 pessoas que estavam a bordo e uma pessoa em solo. Autoridades informaram que 15 corpos já foram recuperados dos destroços do avião.