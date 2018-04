Avião caiu no Oceano Índico, diz governo malaio

"Com profunda tristeza e pesar, de acordo com estes novos dados, devemos concluir que o voo MH 370 terminou no Oceano Índico Sul", disse o primeiro-ministro durante rápido pronunciamento à imprensa marcado nos últimos minutos em Kuala Lumpur. A conclusão do governo foi feita com base em informações coletadas por satélites da companhia Inmarsat e da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido (AAIB, na sigla em inglês), entre outras informações.

Visivelmente consternado, Najib Razak informou aos jornalistas que novas informações devem ser prestadas às famílias e à imprensa na terça-feira.

Minutos antes de o primeiro-ministro falar à imprensa, as famílias dos passageiros e tripulantes do voo que ia de Kuala Lumpur para Pequim receberam uma mensagem de texto em que a Malaysia Airlines diz que "nenhuma das pessoas a bordo sobreviveu". "A Malaysia Airlines lamenta profundamente que temos de reconhecer sem qualquer dúvida que o voo MH370 se perdeu e nenhuma das pessoas a bordo sobreviveu", diz a mensagem publicada pela imprensa britânica. "Todas as evidências sugerem que o avião caiu no Oceano Índico Sul", completa o texto.