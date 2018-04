Avião cargueiro cai no Afeganistão com oito pessoas Um avião de carga, que colidiu entre as montanhas nas proximidades da capital do Afeganistão hoje, pode matado todas as oito pessoas a bordo, de acordo com as primeiras informações divulgadas. O avião estava voando perto da Base Aérea de Bagram quando caiu a leste de Cabul, por volta das 20 horas (hora local), informou o diretor do aeroporto de Cabul, Mohammad Yaqub Rassuli, à Associated Press.