Avião cargueiro russo cai em Moscou e causa 14 mortes Um avião cargueiro russo Iliuchin 86 explodiu no ar e depois caiu hoje perto do aeroporto de Cheremetievo, em Moscou, matando 14 pessoas, informou a agência noticiosa Itar-Tass. Segundo o ministério para Situações de Emergência russo, houve uma explosão a bordo do avião segundos após a decolagem, seguido de incêndio e queda, quando voava a cerca de 200 metros de altura. O número de mortos ainda pode aumentar, segundo o ministério. Só este ano, ocorreram seis acidentes com aviões russos, resultando na morte de 312 pessoas. O mais grave ocorreu no sábado, na Ucrânia, com um caça Su-27. O aparelho caiu sobre uma multidão quando fazia acrobacias e causou a morte de 83 pessoas, além de ferimentos em mais 113.