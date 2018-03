Avião charter desaparece na costa espanhola Um avião que fazia um vôo charter com destino à Argélia, com dez pessoas a bordo, desapareceu nesta quarta-feira na costa leste da Espanha. De acordo com a assessora de imprensa do consulado norte-americano em Barcelona, Deborah Glasmann, a aeronave, que pertencia à companhia Flight Line, levava a bordo oito passageiros norte-americanos e dois tripulantes espanhóis. A assessora se recusou a fornecer os nomes e as cidades de origem dos passageiros. O avião viajava de Barcelona, no nordeste da Espanha, para a cidade argelina de Oran, segundo um porta-voz do Ministério do Desenvolvimento da Espanha, que também é responsável por assuntos do setor de transportes. A aeronave sumiu das telas dos radares por volta de 6h40 (horário brasileiro) desta quarta-feira, perto das ilhas Columbretes, próximas da cidade de Castellon, na costa leste espanhola. As operações de busca começaram nesta quarta, mas tiveram de ser suspensas à noite. Serão retomadas nesta quinta. Segundo a agência de notícias espanhola Europa Press, os passageiros eram executivos de uma empresa multinacional norte-americana. Tanto o ministério espanhol como o consulado dos EUA em Barcelona não confirmaram esta informação.