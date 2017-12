Avião colide contra montanha no Irã Um avião iraniano com pelo menos 117 passageiros e tripulação caiu nas montanhas do oeste do Irã, próximo de Khorramabad, disseram oficiais. Ainda não há informações sobre o número de mortos e feridos, nem sobre as causas do acidente. Um porta-voz da Organização Civil de Aviação do Irã, Reza Jaafarzadeh, disse nesta terça-feira que pelo menos 117 passageiros e tripulação estavam a bordo do vôo 956 na hora do acidente. ?Equipes de busca foram enviadas ao local?, disse Jaafarzadeh. Um oficial do governo da cidade de Khorramabad disse que as buscas tinham identificado a área do acidente, uma região montanhosa coberta de neve do oeste do Irã. O Tu-154, um Tupolev de fabricação russa, operado pela companhia de aviação do estado, Iran Air Tours, saiu de Teerã às 7h30 para a cidade de Khorramabad, cerca de 375 quilômetros a sudoeste da capital, segundo reportagem da rádio local. Moradores de uma vila perto de Khorramabad ouviram uma grande explosão depois que o avião caiu nas montanhas. Nos últimos anos, a Iran Air Tours tem alugado, na maioria das vezes, aviões russos com tripulação russa. Um avião de fabricação russa, um YAK-40, operado pela companhia particular Faraz Qeshm Airlines, bateu ao noroeste do Irã, , em maio, matando o ministro dos Transportes e outros 30 passageiros, incluindo diversos legisladores. Eles estavam a caminho de Gorgan, onde iriam inaugurar o aeroporto local. Irã também tem um antiga frota dos Estados Unidos, boeings comprados antes da revolução islâmica de 1979. Os EUA se recusaram a fornecer peças sobressalentes para as aeronaves como parte das sanções econômicas impostas ao Irã. O país disse que essa política dos EUA coloca em risco a vida de milhares de inocentes. O Irã adquiriu um número pequeno de aviões para passageiros nos últimos anos. Em 3 de julho, a Tu-154 bateu num prado da Sibéria, matando todos os 145 passageiros. Essa queda foi a vigésima envolvendo um Tu-154 desde que o tipo de aeronave é utilizada, no início dos anos 70. Com cerca de mil aeronaves construídas, este modelo é o jato mais utilizado para vôos comerciais na Rússia e em muitos outros países. Em fevereiro de 1993, um avião russo Tu-154, alugado pelo Irã, colidiu com uma aeronave militar perto de Teerã, matando todos os 132 passageiros a bordo.