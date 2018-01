Avião com 112 pessoas a bordo cai na China Um avião da China Northern Airlines com 112 pessoas a bordo caiu no mar, perto da cidade de Dalian, nordeste do país, após o piloto informar que havia fogo na cabine, disse a agência oficial Nova China. Pelo menos 60 corpos já foram resgatados e há poucas esperanças de se encontrar alguém com vida. Segundo testemunhas, o avião, um MD-82, voou em círculos e sem nenhuma luz acesa antes de cair às 19h40 locais (10h40 de Brasília) a 20 quilômetros da costa de Dalian, 450 quilômetros a leste de Pequim. Segundo a Nova China, havia pelo menos oito estrangeiros a bordo, do Japão e da Coréia do Sul. As operações de resgate, prejudicadas por causa da escuridão, foram iniciadas imediatamente após a queda, com a participação de pelo menos 30 barcos. Os controladores de vôo haviam perdido contato com o avião depois de o piloto alertar que havia fogo na cabine. O MD-82, com 103 passageiros e 9 tripulantes, ainda vôou por oito minutos antes de cair. "Há poucas chances de qualquer pessoa ter sobrevivido ao acidente", disse um membro das equipes de resgate à agência Nova China. Uma funcionária da China Nothern Airlines disse, sem dar maiores detalhes, que possivelmente o piloto tentou fazer um pouso forçado no mar. "A fuselagem está intacta", disse a funcionária, sem revelar seu nome. O acidente ocorreu no fim do feriado pelo Dia do Trabalho na China, quando milhões de chineses viajam em todo o país. Possivelmente a maioria das pessoas a bordo estava voltando ao local de trabalho após passar o feriado com a família. Este é o segundo acidente de uma companhia aérea chinesa em três semanas. Cento e vinte e nove pessoas morreram em 15 de abril, quando um Boeing 767 da Air China caiu por causa do mau tempo, quando tentava aterrissar na Coréia do Sul. Trinta e oito pessoas sobreviveram à queda. Criada em 1990, a China Northern Airlines é uma pequena companhia com base em Shenyang, capital da Província de Liaoning, que deverá em breve unir-se à companhia Southern Airlines. Sua frota inclui 24 aviões MD-82.