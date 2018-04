Avião com 150 a bordo faz aterrissagem forçada na Bolívia

LA PAZ - Um avião transportando mais de 150 pessoas fez uma aterrissagem forçada num pântano no leste da Bolívia depois que uma forte tempestade fez o vôo se desviar de seu destino original, um aeroporto a centenas de quilômetros de distância. Todos a bordo sobreviveram. <br> <br> Fotógrafos da mídia local mostraram o Boeing 727 em uma floresta inundada na sexta-feira, 1, desprovido de uma de suas asas. Um pedaço do trem de pouso encontrava-se próximo. <br> <br> "Nós havíamos notado que os motores pararam de funcionar, e que tudo ficou calmo de repente" diz Paolo Bravo, um senador boliviano a bordo. "Então, nos disseram: 'Em posição de queda! Em posição de queda!', uns dois segundos antes de batermos. Acho que pode-se chamar isso de um mergulho de barriga: o avião caiu e as asas se partiram, mas a fuselagem não sofreu grandes danos". <br> <br> A tempestade forçou o avião a mudar seu destino na cidade de Cobija. Então, por cerca de 590 quilômetros, rumou em direção ao Sul, para uma cidade chamada Trindad, e estava a cinco quilômetros dela quando o piloto foi forçado a uma aterrissagem forçada. O avião originalmente decolou de La Paz com uma hora de atraso por falhas técnicas.