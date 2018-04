Avião com 153 a bordo cai na costa das Ilhas Comores

litoral

O Airbus A310 levava 142 passageiros e uma tripulação de 11 iemenitas, segundo o vice-chefe do departamento de aviação civil do Iêmen, Mohammed Abdul Qader. A aeronave tinha decolado de Sana, capital do Iêmen, e caiu antes de pousar em Moroni, na ilha Grande Comore, a principal do arquipélago.

O ministro de Relações Exteriores da França, Bernard Kouchner, informou num comunicado que 66 passageiros eram franceses. A força aérea da França, com apoio de navios, está se dirigindo para o local do acidente a fim de ajudar nas operações de busca, atendendo a um pedido do governo das Ilhas Comores, segundo Kouchner. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.