Avião com 166 pessoas cai na Coréia do Sul Um avião chinês com 166 passageiros a bordo caiu nesta segunda-feira próximo ao aeroporto da cidade sul-coreana de Pusan, a segunda maior do país. Os hospitais de Pusan e Gimhae, onde fica o aeroporto, informaram que 54 pessoas sobreviveram ao desastre. O Boeing 767 se aproximava do aeroporto quando bateu em montanha próximo a uma área residencial, às 23h30 (horário de Brasília), de domingo. O vôo CA 129 da Air China partiu de Pequim, com 155 passageiros e 11 tripulantes, rumo a Pusan, mas foi desviado para a capital sul-coreana Seul por causa do mau tempo. Testemunhas disseram que havia muita neblina na hora acidente. Ainda não há informação sobre feridos em solo. Pusan fica a 320 km ao sudeste de Seul.