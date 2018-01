Avião com 24 passageiros cai na Rússia O Ministério para Situações de Emergência da Rússia informou que um avião de passageiros Ilyushin-18 com 24 pessoas a bordo caiu cerca de 250 quilômetros a nordeste da capital do país. Segundo o ministério, o avião seguia de Khatanga, na Sibéria, para o aeroporto Domodedovo, em Moscou, e caiu na região de Yaroslavl. Ainda não há informações disponíveis sobre vítimas ou sobreviventes. O ministério não soube informar se o avião era de uma linha aérea regular ou um charter. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.