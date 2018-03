Avião com 24 pessoas cai na França; só o piloto morre Um avião com 24 passageiros e tripulantes caiu na noite deste domingo no noroeste da França, causando a morte do piloto, segundo a polícia. Três pessoas ficaram feridas quando a aeronave cai perto do aeroporto de Brest. As outras 20 pessoas que estavam a bordo não sofreram ferimentos graves, disse a polícia. A rádio France informou que o avião pertence a Brit Air, filial da francesa Air France.