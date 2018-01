Avião com 32 pessoas cai perto de Zurique Um pequeno jato regional da Crossair chocou-se na noite de hoje perto do aeroporto de Zurique, segundo informações da polícia local. Segundo o porta-voz da companhia aérea, havia 32 pessoas a bordo - 27 passageiros e 5 membros da tripulação. Ainda não há detalhes sobre mortos ou feridos. O avião, que vinha de Berlim, caiu às 22h08 (horário local), de acordo com a polícia. Subsidiária do grupo Swissair, a Crossair oferece rotas para cidades suíças e outros destinos europeus.