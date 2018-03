Avião com 54 passageiros é sequestrado na Índia Um Boeing 737 foi sequestrado na noite de hoje (hora local) depois de ter decolado de Bombaim num vôo doméstico, e desviado para Nova Délhi. O canal de tevê Star News informou nenhum dos 54 passageiros a bordo foi ferido, mas eles permaneciam no aparelho, que estava estacionado numa área isolada do Aeroporto Internacional Indira Ghandi. O avião estava cercado pela polícia. Não se tinha notícia do número de sequestradores. A tevê divulgou que já havia sido aberta uma linha de comunicação entre o piloto e a torre de controle de tráfego. O avião pertence à Alliance Air, uma subsidiária doméstica da Indian Airlines.