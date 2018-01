Avião desaparece com 54 a bordo na Indonésia e testemunhas dizem ter visto destroços

(Atualizada às 20h) JACARTA - O governo da Indonésia afirmou na noite deste domingo, 16, que moradores de um vilarejo remoto na região de Okbape encontraram destroços do avião que desapareceu com 54 pessoas a bordo no começo da tarde quando fazia a rota Jayapura, capital da Província de Papua, para Oksibil, povoado remoto nas montanhas ao sul de Jayapura.

As equipes de resgate, no entanto, só devem chegar ao local do acidente na manhã de segunda-feira para confirmar se os destroços são da aeronave. Não havia, até o começo desta noite, informação sobre possíveis sobreviventes.

“O avião foi encontrado. De acordo com os moradores do vilarejo, a aeronave chocou-se contra uma montanha”, afirmou o diretor-geral de transporte aéreo do Ministério dos Transportes, Suprasetyo - que, assim como muitos indonésios, não tem sobrenome.

A aeronave da Trigana Air, modelo ATR 42-300, desapareceu dos radares no começo da tarde de domingo (hora local) em uma região montanhosa cerca de 33 minutos depois de decolar, informou a Agência Nacional de Busca e Resgate (Basarnas).

O avião carregava 44 passageiros adultos, 5 crianças e 5 tripulantes e estava a menos de 10 minutos do seu destino quando perdeu contato com a torre de controle - o comandante do voo havia acabado de pedir autorização para iniciar os procedimentos de pouso.

Hipóteses. Depois de o avião da Trigana não pousar em Oksibil, a companhia enviou outra aeronave para a região do último contato nos radares para procurar sinais do voo desaparecido, mas não obteve sucesso em razão do mau tempo.

O diretor de operações da Trigana, capitão Beni Sumaryanto, afirmou à agência France Presse que Oksibil “é uma área montanhosa cuja meteorologia é imprevisível e pode ficar nebulosa e apresentar fortes ventos de uma hora para a outra”.

“Realmente suspeitamos que (a queda do avião) tenha sido uma questão relacionada à meteorologia. Não foi por exceder a capacidade, já que este modelo poderia levar até 50 passageiros”, disse Sumaryanto.

Segundo J. A. Barata, porta-voz do Ministério dos Transportes, no momento do incidente, o tempo na área sobrevoada pelo avião estava “muito escuro e bastante nublado”.

Histórico. A Indonésia tem um histórico de segurança da aviação irregular. Em dezembro, um avião da AirAsia voando da cidade de Surabaya para Cingapura caiu no Mar de Java durante uma tempestade, matando todas as 162 pessoas a bordo.

Em junho de um avião militar indonésio caiu em um bairro residencial na cidade de Medan, na Ilha de Sumatra, matando as 122 pessoas a bordo e 21 pessoas em solo.

Acidentes. A Trigana Air iniciou suas atividades em 1991 e realiza voos domésticos para cerca de 40 destinos na Indonésia. Sua frota é composta por 10 modelos ATR, 11 Boeings 737, 1 cargueiro DHC-4 e 1 bimotor DHC-6.

Desde o início de suas operações, a Trigana já registrou 14 incidentes sérios - 10 dos quais resultaram em perda total da aeronave -, segundo a Aviation Safety Network, que monitora acidentes aéreos.

A empresa foi colocada na lista de companhias banidas do espaço aéreo da União Europeia em 2007.

O ATR 42 desaparecido voava havia 27 anos e tinha sido utilizado por duas outras empresas antes de ser adquirido, em 2005, pela Trigana. Quando pertencia à Trans States Airlines, o avião se envolveu em seis pequenos incidentes.

/ AFP, EFE, REUTERS e NYT