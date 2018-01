Avião com 60 pessoas faz pouso de emergência no Japão Um avião da All Nippon Airlines (ANA), com 60 pessoas a bordo, foi obrigado a fazer uma aterrissagem de emergência nesta terça-feira, 13, em Kochi, no sul do Japão, devido a uma falha no trem de aterrissagem, informou a imprensa local. Nenhum dos ocupantes foi ferido, segundo o Ministério de Transportes. O pouso foi acompanhado nos últimos minutos pelas redes de televisão japonesas. O Ministério já havia alertado para a falha quando o avião sobrevoava Kochi, com 56 passageiros e quatro tripulantes. Finalmente o avião de ANA, após sobrevoar durante meia hora a ilha de Shikoku, para gastar combustível, aterrissou com as duas rodas traseiras. Os funcionários do aeroporto haviam molhado a pista para evitar um incêndio, segundo a rede de televisão NHK. O avião é um Bombardier DHC-8, que tinha saído de Osaka.