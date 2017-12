Avião com 9t de explosivos é detido em Moscou Um avião carregando 9 toneladas de explosivos que foi detido hoje na Rússia. A aeronave viajava de Vienna para o Cazaquistão e fez uma escala em Moscou, onde foi detida. De acordo com funcionários do aeroporto, a Aerofrakht, empresa responsável pelo transporte, não tinha permissão para transportar explosivos. Junto com os explosivos, foram encontrados 300 detonadores. De acordo com Igor Tikhomirov, porta-voz do aeroporto de Domodedovo, onde o avião foi detido, "a carga é de uso industrial e a transportadora simplesmente não conseguiu apresentar os documentos". O avião partiu de Viena, capital da Áustria, e deveria aterrisar na cidade de Dzhezkagan, na região central do Casaquistão.