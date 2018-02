Avião com ajuda dos EUA pousa em Mianmar O primeiro vôo militar dos Estados Unidos com ajuda humanitária a Mianmar pousou na segunda-feira em Yangon, mas os mantimentos continuam demorando a chegar aos 1,5 milhão de vítimas do ciclone Nargis. O cargueiro C-130 trouxe água, redes contra mosquitos e cobertores da vizinha Tailândia. O presidente George W. Bush criticou o regime militar birmanês por ser "isolado ou indiferente". Vários outros vôos humanitários já pousaram em Yangon, mas só uma pequena parte chegou efetivamente à área afetada, no delta inundado do rio Irrawaddy, em parte porque a junta militar impede o acesso de estrangeiros ao interior. Em Nova York, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, deixou clara sua irritação com a reação "inaceitavelmente lenta" do governo birmanês ao ciclone de 3 de maio. Autoridades dos EUA em Bangcoc disseram que a junta militar autorizou o envio de mais dois aviões na terça-feira, mas que ainda não há acordo para permitir a ida de balsas e helicópteros estrangeiros com mantimentos à região do delta. A entrega do primeiro lote de ajuda dos EUA, com a presença de almirantes dos dois países, foi transmitida pela TV estatal da antiga Birmânia. Em Bangcoc, um porta-voz do Programa Mundial de Alimentos da ONU disse que a agência precisaria levar 375 toneladas de alimentos por dia para as áreas afetadas, mas que menos de 20 por cento disso estão efetivamente chegando. Em Nova York, Ban disse que a situação em Mianmar continua "crítica". "Hoje é o 11o dia desde que o Nargis atingiu Mianmar. Quero registrar minha profunda preocupação -- e imensa frustração -- com a reação inaceitavelmente lenta a esta grave crise humanitária." A ONU disse que seu principal representante em Mianmar viajou na segunda-feira a Naypydaw, a nova capital da reclusa junta militar, para entregar uma lista de 60 funcionários humanitários cuja presença é emergencial. Os funcionários aguardam vistos em Bangcoc. (Reportagem adicional de Louis Charbonneau e Patrick Worsnip nas Nações Unidas; e Susan Cornwell e Paul Eckert em Washington)