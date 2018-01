Avião com alimentos já está a caminho do Haiti Decolou na madrugada deste domingo o avião Hércules C-130 carregado com alimentos destinados à população do Haiti. O avião - que transporta 6.030 quilos de carne industrializada, 2.000 quilos de biscoitos e 3.800 quilos de barras de cereais - partiu às 2h deste domingo e deve chegar à capital do país, Porto Príncipe, às 14h de hoje, no horário local. O Haiti foi castigado pela tempestade tropical Jeanne, que deixou um rastro de morte e destruição no país. O governo do Haiti informou ontem que o número confirmado de mortos passa de 1.500. Há pelo menos 900 desaparecidos e cerca de 300 mil desabrigados. O carregamento que chega hoje ao país é a segunda partida humanitária enviada pelo Brasil. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, informou, no entanto, que a passagem de uma nova tempestade, denominada Lisa, poderá retardar a entrega e a distribuição das doações. Na terça-feira, 28, o governo brasileiro deve enviar uma terceira partida de ajuda humanitária ao Haiti, informou o Palácio do Planalto. Os quartéis das Forças Armadas nas cidades de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte estão recebendo doações. No dia 23 de setembro, a primeira partida de ajuda humanitária do governo brasileiro chegou a Porto Príncipe com dois kits contendo 23 tipos de medicamentos para atender mais de vinte mil flagelados por trinta dias.