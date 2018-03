Avião com americanos cai em área de guerrilha na Colômbia Um pequeno avião do governo dos EUA, em que viajavam cinco supostos cidadãos americanos, caiu nesta quinta-feira em uma região selvagem do sul da Colômbia, onde a guerrilha tem forte presença, informaram as autoridades. A Embaixada dos EUA confirmou o acidente em um breve comunicado e informou que a bordo da aeronave iam o piloto, o co-piloto e três passageiros, mas não indicou a nacionalidade dos tripulantes. "Um avião do governo americano, um Cessna monomotor 208, caiu perto de Florencia quando tentava realizar uma aterrissagem de emergência antes das 9h00 (hora local) desta manhã", disse a Embaixada. Um porta-voz da delegação diplomática atribuiu o acidente a uma aparente falha do motor. Acrescentou que não dispunha de mais informações no momento. O avião saiu de Bogotá em direção a Florencia, 380 km a sudoeste da capital, quando perdeu contato minutos antes de aterrissar, afirmou um funcionário da Aeronáutica Civil, que pediu para não ser identificado. Segundo o mesmo funcionário, forças do Exército encontraram a aeronave, mas não seus ocupantes - que teriam sido seqüestrados pelos rebeldes. A empresa proprietária da aeronave é a One Leasing Inc., de Washington, nos EUA. Na região do acidente têm grande presença as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), a principal guerrilha do país. Grande parte da antiga zona de distensão que serviu de cenário para o frustrado acordo de paz entre as Farc e o governo do ex-presidente Andrés Pastrana (1998-2002) situava-se nessa área. Os EUA são o principal sócio da Colômbia na guerra contra as drogas, que atinge indiretamente a guerrilha. Nos últimos três anos, Washington doou cerca de US$ 2 bilhões à Colômbia com esse propósito. Grande parte dessa ajuda se traduziu na entrega de cerca de 60 helicópteros de combate para as forças locais e o treinamento de uma brigada antidrogas do Exército colombiano. Recentemente, chegaram 70 boinas-verdes dos EUA ao departamento (Estado) de Arauca, no planalto oriental, para treinar tropas locais na proteção da infra-estrutura petroleira. As normas que regem a ajuda americana ao país sul-americano estabelecem que só podem ter presença na Colômbia no máximo 400 militares e 400 civis, contratados para participar do Plano Colômbia contra as drogas. Os militares estrangeiros não podem participar de ações ofensivaas. A Colômbia vive um conflito armado de quase quatro décadas, que deixa cerca de 3.500 mortos a cada ano.