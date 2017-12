Avião com brasileiros pousa em Campo Grande O avião Hércules C-130 que traz os brasileiros que estavam na Bolívia, pousou às 11h20 no Aeroporto de Internacional de Campo Grande. Os brasileiros serão recepcionados por uma banda da Força Aérea. Segundo o comando da Base Aérea, a Aeronáutica encerra sua missão com relação aos brasileiros em Campo Grande. Mesmo assim, foi disponibilizado transporte de cortesia até o Rio de Janeiro, aos que desejarem. Todos os passageiros passarão normalmente pela Receita Federal, antes de seguirem para seus locais de origem. O aeroporto está repleto de jornalistas.