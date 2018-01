Avião com brasileiros que estavam no Líbano chega ao Recife O Boeing 707 da Força Aérea Brasileira (FAB) transportando um grupo de brasileiros que deixou o Líbano após o início dos combates entre israelenses e o Hezbollah aterrissou às 12h40 desta terça-feira no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife. De acordo com a Infraero, nenhum dos passageiros a bordo irá ficar na cidade. Ainda não se sabe o número exato de brasileiros que embarcaram na Turquia e fizeram escala em Argel, na Argélia, antes de chegar ao Recife. Conhecida como "Sucatão", a aeronave deve ficar pelo menos duas horas para abastecimento, indo depois para a Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. Ainda não está claro se a imprensa terá acesso aos passageiros. Sobre a situação dos brasileiros que necessitam de ajuda para deixar o Líbano, o Chanceler Celso Amorim informou mais cedo que os governos americano e canadense ofereceram transporte em seus barcos e aviões para retirar aqueles que ainda não conseguiram deixar o país. Amorim reconheceu que é grande o número de brasileiros na região, sendo que em algumas cidades, o português é a segunda língua mais falada. Estima-se que cerca de 70 mil brasileiros vivam no Líbano. O ministro não soube dizer, entretanto, se todos que tem a nacionalidade brasileira vão querer retornar ao país. Amorim afirmou que está avaliando as propostas do Canadá e Estados Unidos e que o consulado brasileiro em Beirute continuará a tentar ajudar os brasileiros a saírem do Líbano. "Estamos fazendo o possível", disse Amorim.