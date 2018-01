Avião com brasileiros resgatados no Líbano está a caminho de SP O Boeing 707 da Força Aérea Brasileira (FAB) transportando 98 passageiros que saíram do Líbano após o início dos combates, 11 tripulantes e um representante do Ministério das Relações Exteriores desembarcou às 14h15 desta terça-feira de Recife em direção à Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. Entre os passageiros cinco são argentinos, oito libaneses naturalizados brasileiros e 85 brasileiros, de acordo com o comandante do avião, o tenente-coronel Salvini Krieger. Segundo ele, a euforia dos passageiros foi maior quando subiram a bordo na Turquia do que com o anúncio da chegada em terras brasileiras. O grupo deixou a Turquia por volta das 22 horas (horário de Brasília) de segunda-feira. A imprensa pôde conversar cerca de 15 minutos com os passageiros. Os depoimentos eram de alívio por se encontrarem a salvo e preocupação e tristeza com os parentes e amigos que ainda se encontram no Líbano. O avião aterrissou às 12h40 desta terça-feira no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife e, segundo a Infraero, nenhum dos passageiros a bordo ficou na cidade. Antes de chegar a Recife, o "Sucatão", como é conhecido o avião, embarcou na Turquia e fez escala em Argel, na Argélia.