Avião com cerca de 50 pessoas cai nos EUA Um avião da Comair, vinculada à companhia aérea Delta, com cerca de 50 pessoas a bordo, caiu neste domingo, 27 perto do aeroporto Bluegrass, em Lexington, Kentucky (EUA). A rede de televisão CNN indicou que, por enquanto, as causas do acidente, que ocorreu pouco após a decolagem, ainda são desconhecidas. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos. As autoridades falam de "múltiplas vítimas", mas não há relatos precisos, pois o acidente ocorreu há apenas uma hora. As condições meteorológicas não são ruins na região, por isso especula-se que o acidente tenha sido causado por outros motivos. O avião da Comair se dirigia do Kentucky para o aeroporto de Atlanta.