Avião com explosivo é desviado nos EUA Um avião da American Airlines que voava de Paris com direção à Miami, nos Estados Unidos, teve a rota desviada para Boston, na noite deste sábado, por causa de um passageiro que transportava explosivos escondidos no sapato. O passageiro foi preso, aparentemente com um falso passaporte britânico, disse o diretor do aeroporto Logan de Boston, Tom Kinton. O calçado foi examinado com raio X e se confirmou a existência de explosivo "em quantidade suficiente para provocar danos", afirmou Kinton. "A aeromoça chegou perto do passageiro ao notar cheiro de queimado e perguntou o que ele estava fazendo", disse o diretor do aeroporto, acrescentando que ele reagiu com violência e foi dominado pelos passageiros. O comandante foi avisado e a aeronave foi desviada com urgência para Boston. O avião, escoltado por aviões de guerra F-15, foi inspecionado por agentes do FBI, que já interrogaram o suspeito. O nome do passageiro, segundo o passaporte - emitido há três semanas e que seria falso - é Richard Reed. Os 185 passageiros e 12 tripulantes nada sofreram.