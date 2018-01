Avião com mais 100 pessoas a bordo cai na Rússia Um avião de passageiros armênio com mais de 100 pessoas a bordo caiu devido ao mau tempo, no início desta quarta-feira (horário local), na costa do Mar Negro, logo após decolar do aeroporto da cidade russa de Sochi. Não há sinais de sobreviventes, informam autoridades locais. O Airbus A-320, que pertencia à empresa armênia Armavia, desapareceu do radar logo após sua decolagem e possivelmente se acidentou após fazer uma manobra de retorno ao aeroporto de Adler, de onde partira. Destroços da aeronave foram encontrados a seis quilômetros do litoral. Informações preliminares indicam que havia 114 pessoas a bordo, entre elas cinco crianças e oito tripulantes. A aeronave havia feito um vôo da capital da Armênia, Yerevan, para Sochi, cidade turística na Rússia.