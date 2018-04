Avião com mais de 100 a bordo cai no Irã

Um Boeing com mais de 100 passageiros caiu neste domingo no noroeste do Irã, próximo à fronteira com a Turquia, segundo informou a imprensa local.

O avião, da companhia IranAir, partiu da capital Teerã e caiu nos arredores da cidade de Urumiyeh, afirmou a agência de noticias Fars.

Até 50 pessoas teriam sobrevivido, mas ainda não há detalhes sobre acidente.

As equipes de resgate enfrentam dificuldades para chegar ao local da queda por causa da forte neve que cai na região.

Frota antiga

O Irã tem sido palco de inúmeros acidentes aéreos nos últimos anos. Sua frota doméstica é composta por aeronaves antigas e com manutenção precária.

Em julho, um avião de passageiros pegou fogo no momento em que pousava em Mashhad, matando 17 pessoas.

Dez dias antes, uma aeronave Tupolev pegou fogo durante um vôo e caiu no norte do país, matando todas as 168 pessoas a bordo.