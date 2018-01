Avião com médicos e coração para transplante cai na Sardenha Um avião de pequeno porte com uma equipe médica e um coração que seria utilizado em um transplante caiu nesta terça-feira na Sardenha, causando a morte das seis pessoas a bordo, informaram autoridades locais. A aeronave - um Cessna Citation 500 de fabricação austríaca - partiu do aeroporto romano de Ciampino com destino a Cagliari, na Sardenha. Quando passou sobre uma cadeia de montanhas a cerca de 30 quilômetros de Cagliari, o avião deixou de ser detectado pelos radares e perdeu o contato com os controladores de vôo, disse o capitão Francesco Di Simone, um porta-voz da força aérea. A bordo estavam dois pilotos austríacos e quatro médicos que tinham viajado a Roma para buscar um coração para um transplante na Sardenha, informou o departamento italiano de aviação civil por meio de um comunicado. Cerca de quatro horas depois do acidente, um helicóptero de resgate localizou o Cessna nas montanhas. Um membro da equipe de busca confirmou a morte dos seis ocupantes, disse Di Simone em conversa por telefone.