Avião com Montesinos aterrissa em Lima Vladimiro Lenin Montesinos, ex-assessor da Agência Central de Inteligência do Peru durante o governo de Alberto Fujimori, chegou próximo às 11h (de Brasília) na base-aérea da Polícia Nacional do Peru. Montesinos foi conduzido por guardas de segurança do avião que o trouxe de Caracas, na Venezuela, a um helicóptero que estava a sua espera. Segundo a agência Dow Jones, não havia informações claras sobre seu destino. Montesinos é acusado de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, venda ilegal de armas e de comandar ação de esquadrões de morte. Analistas dizem que Montesinos corre risco de vida, já que pode revelar várias atividades ilegais ocorridas em praticamente todas as instâncias do governo durante a última década. Montesinos estava barbeado, vestia calça jeans e jaqueta bege quando deixou o avião.