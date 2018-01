Avião da American Airlines faz pouso imprevisto no Caribe Um jato de passageiros da American Airlines que fazia o vôo 2199 entre Miami (EUA) e a capital mexicana fez um pouso imprevisto na cidade de Cancún, devido ao temor de que haveria problemas no avião. "Pouco depois da decolagem, surgiu um cheiro estranho na cabine", disse um porta-voz da American. Segundo ele, a tripulação decidiu pousar o avião para que o problema fosse investigado. "Eles não encontraram nada fora do comum", afirmou o porta-voz. O avião foi reabastecido e seguiu caminho para a Cidade do México.