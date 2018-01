Avião da British Airways faz pouso de emergência em Gales Um avião de carreira da British Airways fez um pouso de emergência, hoje, no País de Gales, depois que a tripulação percebeu fumaça cabina. Autoridades disseram que o Boeing 777 aterrissou a salvo no Aeroporto Internacional de Cardiff às 17h30 (14h30 de Brasília), sem nenhum ferido entre seus 274 passageiros e 16 tripulantes. Um porta-voz do National Air Traffic Services disse que o avião sobrevoava o Mar da Irlanda quando relatou-se a existência de fumaça, um pouco depois de 17 horas. O jato foi imediatamente desviado para Cardiff. Segunda a British Airways, o incidente está sendo investigado.