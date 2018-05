Avião da China Airlines já tinha problemas De acordo com a Agência de Aviação Civil de Taiwan, o avião da China Airlines, que explodiu na segunda-feira logo após pousar no aeroporto de Okinawa, no Japão, já havia apresentado problemas técnicos no começo do mês. Para os investigadores, a ruptura de uma mangueira de combustível pode ter causado o acidente, que não deixou feridos.