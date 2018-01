Avião da China partiu-se antes de cair no mar O jato da China Airlines que caiu neste sábado, no Estreito de Taiwan, tinha-se partido em quatro antes de mergulhar nas águas agitadas, matando 225 passageiros e tripulantes, informou, neste domingo, o chefe da equipe que investiga o desastre. Turmas de buscas recolheram neste domingo 83 corpos do mar, que cheirava fortemente a combustível de jato. Vinte minutos depois de o avião que fazia o vôo CI611 com destino a Hong Kong decolar do aeroporto internacional de Taipé, um radar militar mostrou que ele se arrebentara em quatro partes antes de sair da tela do radar, disse Kay Yong, diretor-administrativo do Conselho de Segurança da Aviação de Taiwan. Mas os gravadores de dados de vôo e voz do Boeing 747-200, ou caixas-pretas, não foram encontrados, deixando a causa da queda envolta em mistério. "Houve uma ruptura em vôo, acima de 9 mil metros de altitude. Estamos bem certos disto", declarou Yong a repórteres. Ele e outros funcionários não quiseram especular se uma explosão ou um problema na estrutura fez o avião de 22 anos partir-se. James L. S. Chang, um vice-presidente da China Airlines, também não quis apresentar uma teoria sobre o desastre, mas disse que este foi incomum. "Em tão elevada altitude (...) algo dar errado - e o piloto nem teve tempo de enviar um sinal de socorro. Agora esta é uma grande dúvida", declarou Chang a jornalistas. A transcrição da conversa dos pilotos com a torre de controle foi divulgada neste sábado, mas não forneceu pistas sobre o acidente. O governo mandou a China Airlines, a maior companhia de aviação comercial de Taiwan, manter imobilizados em terra os outros quatro aviões Boeing 747-200 integrantes de sua frota até que inspeções comprovem que eles são seguros. Os jatos - com idades que variam de 13 a 22 anos - são usados no transporte de carga, não de passageiros. "Muitas causas poderiam levar à desintegração em altitude elevada", disse Chang Chia-chu, vice-ministro de Transportes, explicando a decisão de imobilizar os aviões. "Podia ter algo a ver com a estrutura do avião e com problemas mecânicos."