Avião da Continental Airlines cai no Estado de Nova York Um avião da Continental Airlines com pelo menos 50 pessoas a bordo caiu em Buffalo, no Estado de Nova York, às 22h (hora local) desta quinta-feira. De acordo com uma emissora de TV local, o avião comunicou problemas mecânicos quando se aproximava do aeroporto de Buffalo. A CNN mostrou imagens de um incêndio e disse que o voo comercial se dirigia de Newark para Buffalo. Ainda não há notícias sobre vítimas. As informações são da Dow Jones.