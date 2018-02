Avião da El Al chega a Israel após atentado O vôo da companhia aérea israelense El Al, de número LY 106, que veio de Los Angeles para Tel Aviv, chegou finalmente ao Aeroporto Internacional Ben Gurion na noite desta sexta-feira, após um atraso de um dia, por conta do atentado perpetrado por um cidadão egípcios um dia antes, no terminal de embarque da companhia em Los Angeles. O avião levou 119 passageiros em rota para Israel, mas cerca de 40 outros, que também deviriam embarcar nos EUA, decidiram ficar na América até depois do ?shabat?. Três pessoas foram mortas e outras sete ficaram feridas quando Hesham Mohamed Hadayet, 41, abriu fogo contra um grupo de pessoas que se encontravam no guichê da El Al no aeroporto de Los Angeles, antes de ser morto por um agente da segurança da companhia aérea. Leia também: Pistoleiro que atacou em LA era egípcio