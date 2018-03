Avião da Embraer cai logo após decolagem na Nigéria

O avião com 20 pessoas a bordo, treze passageiros e sete tripulantes, caiu às 9h20 locais (5h20 em Brasília) logo após decolar de um aeroporto de voos domésticos em Lagos, maior cidade nigeriana.

Os seis sobreviventes foram levados a um hospital próximo e dois encontram-se em estado grave, disse Joe Obi, porta-voz do Ministério da Aviação da Nigéria.

A vice-governadora de Lagos, Victoria Adejoke Orelope-Adefulire, disse que havia sete sobreviventes e 13 mortes haviam sido confirmadas. Ainda não foi possível apurar o motivo da discrepância.

Segundo o porta-voz da Agência Federal de Aviação da Nigéria, Yakubu Dati, a aeronave era um modelo Embraer-120. Segundo uma fonte na polícia, o piloto detectou um problema logo depois de decolar e tentou retornar ao aeroporto para um pouso de emergência.

O comissário de polícia Waheed Sanau disse que o avião havia sido fretado pela Associated Airline para fazer um voo de Lagos para Akure, no Estado nigeriano de Ondo.

A aeronave caiu em um terreno aberto perto de uma praça de pedágio e a apenas 30 metros de um depósito de armazenamento de combustível.

A mídia local informou que o avião transportava o corpo do ex-governador do Estado de Ondo, Olusegun Agagu, que morreu em 13 de setembro, familiares e pessoas próximas a ele. Dati informou que o caixão de Agagu e a caixa preta do avião, que contém os dados da aeronave, foram recuperados.