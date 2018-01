Avião da Embraer perde roda e faz pouso de emergência em Munique Um avião da Embraer pertencente à companhia aérea luxemburguesa Luxair realizou nesta terça-feira uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Munique após perder uma roda, sem que qualquer dos 21 passageiros e quatro tripulantes ficasse ferido. O avião, de tipo Embraer 145, perdeu uma das duas rodas dianteiras ao decolar no aeroporto de Saarbrücken, no sudoeste da Alemanha, informou a companhia. O piloto pediu, por motivos de segurança, para realizar uma aterrissagem de emergência em Munique, no sul do país e aeroporto de destino do vôo. Por enquanto, não se sabe o que provocou a perda da roda do avião. Este é o segundo acidente de características similares que acontece em um aeroporto europeu nas últimas horas. Na manhã desta terça-feira, um avião da companhia aérea espanhola Iberia teve que retornar ao aeroporto de Genebra após oito minutos de vôo depois de um pássaro bater em uma turbina. O problema aconteceu quando a aeronave, que transportava 112 passageiros e tinha como destino Madri, encontrava-se a apenas 150 metros de altitude. O avião aterrissou sem problemas no aeroporto de Genebra.