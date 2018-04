Avião da FAB com suprimentos parte hoje para o Haiti O primeiro avião de transporte da Força Aérea Brasileira (FAB) com água e alimentos para o Haiti decolará por volta das 21 horas desta quarta-feira. Segundo a Aeronáutica informou, as aeronaves partirão da Base Aérea do Galeão, no Rio. A primeira aeronave que seguirá para Porto Príncipe sai do Brasil com 13 toneladas de suprimentos e deve pousar amanhã cedo no país caribenho. Segundo a FAB, a segunda aeronave deve partir amanhã, mas o horário ainda não foi confirmado. Esse avião levará, além de suprimentos, profissionais da Defesa Civil do Rio e cães farejadores.