Avião da FAB decola para resgatar brasileiros em La Paz Começou, na madrugada desta sexta-feira, a operação de resgate dos cerca de 60 brasileiros que se encontram em La Paz. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) deixou a Base Aérea de Campo Grande (MS) e seguiu para a capital boliviana, onde 53 turistas brasileiros aguardam para serem trazidos de volta ao Brasil. Dois helicópteros Super Puma acompanham a operação. Eles saíram do aeroporto de Corumbá (MS) também em direção a La Paz e só serão usados no caso de o avião da FAB, um Hércules C-130, não conseguir pousar na cidade. A chegada do avião a La Paz está prevista para as 7h30. Os brasileiros que estão esperando pelo resgate foram removidos dos hotéis em que se hospedavam e estão agrupados em um novo hotel, cerca de 3 quilômetros do aeroporto. O trajeto do grupo até o aeroporto deve ser feito a pé. De La Paz, os brasileiros deverão ser levados para Campo Grande (MS). A operação é considerada de risco e está prevista para terminar até o meio-dia, no horário de Brasília. A FAB está preparada para transportar no Hércules até 90 pessoas, embora o número de pessoas que desejasse voltar ao Brasil estivesse em torno de 60. A decisão dos aviões seguirem para La Paz foi tomada depois de uma conversa com embaixador do Brasil na Bolívia, Antonino Mena Gonçalves.