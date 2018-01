Avião da FAB já está em Bagdá Funcionários da ONU confirmaram que o avião presidencial da Força Aérea Brasileiro (FAB) chegou por volta de 8h45 (de Brasília) no aeroporto de Bagdá. Os corpos de Sérgio Vieira de Mello e de outros cinco funcionários da ONU serão transportados pelo avião da FAB, conhecido como Sucatão, até Genebra, possivelmente ainda hoje. Da Suíça, o vôo segue para o Rio de Janeiro, desta vez apenas com o corpo do brasileiro. Em Bagdá, Vieira de Mello recebeu uma última homenagem dos funcionários locais da ONU, que foram até o aeroporto para uma pequena cerimônia.