Avião da FAB já está em La Paz para retirar brasileiros Um avião Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira (FAB), já aterrissou em La Paz, em uma base aérea ao lado da capital da Bolívia, para retirar os brasileiros que correm risco na capital daquele País. Por motivos de segurança, os detalhes da missão não foran revelados, mas além dos brasileiros, o resgate poderá envolver também pessoas de outros países que se encontram no local. A decolagem do avião poderá ocorrer em duas horas, com retorno programado para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, informam fontes do governo.