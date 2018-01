Avião da FAB levará remédios à Tailândia O governo brasileiro decidiu enviar um Boeing 707 da Força Aérea Brasileira (FAB) com destino a Bangcoc, na Tailândia, levando uma primeira remessa de medicamentos e alimentos para os países atingidos pelo terremoto no Sul da Ásia. O avião decolará nesta quinta-feira, às 20 horas, na Base Aérea de Brasília, onde começará a ser carregado às 15 horas, com 8 a 10 toneladas de alimentos dos estoques da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e 6 a 8 toneladas de medicamentos do Ministério da Saúde. O avião deverá levar cerca de 40 horas de vôo para chegar à capital tailandesa. A aeronave retorna imediatamente após a descarga do material. Um novo vôo de ajuda humanitária poderá ser realizada em dez dias.