Avião da FAB resgata brasileiros e retorna ao Brasil O Hércules C-130 da FAB já está retornando ao Brasil, após ter resgatado brasileiros que estavam em La Paz, na Bolívia e que temiam violência do conflito interno daquele País. Segundo o embaixador do Brasil na Bolívia, Antonino Mena Gonçalves, o avião decolou de La Paz às 8h10 desta manhã e chega às 11h30 no aeroporto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O avião traz 108 passageiros. Do total, 100 são brasileiros. Entre os oito restantes estão argentinos, uruguaios e mexicanos, levados a pedido de suas respectivas embaixadas. Foi uma operação de guerra, os brasileiros residentes, os turistas e estrangeiros que estavam no hotel de Espanha, no centro de La Paz, foram chamados às 22 horas de quinta-feira (23 horas de Brasília) para ir para à residência do Embaixador. À meia noite, dois ônibus partiram da residência escoltados por fuzileiros navais, também em um ônibus. Dois adidos da FAB em La Paz e um diplomata acompanharam o comboio. Os ônibus pararam na Escola Naval e partiram para o aeroporto J.F Kennedy, na cidade de El Alto, a 15 quilometros de La Paz. Eles seguiram por rotas alternativas, já que a estrada que liga La Paz ao aeroporto está bloqueada pelas barricadas.