Avião da FAB segue para o Peru com mantimentos Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou no final da manhã de hoje da Base Aérea do Galeão, na zona norte do Rio, em direção ao Peru carregado com 15,5 toneladas de mantimentos. Os alimentos serão entregues às autoridades locais para a assistência às vítimas das enchentes e deslizamentos que isolaram a região das ruínas de Machu Picchu, no Peru.