Avião da ONU é atingido com míssil em Angola Um avião da ONU foi atingido por um míssil enquanto voava sobre a região leste de Angola, mas o piloto conseguiu aterrissar o aparelho com segurança, informou hoje, em Genebra, a porta-voz do Programa Mundial de Alimentação, Christiane Berthiaume. O avião, um Boeing 727, teve uma de suas turbinas seriamente danificada. "O avião estava a cerca de 18 quilômetros de Luena (quando foi atingido). A tripulação conseguiu retomar o controle e aterrissou o aparelho em Luena (destino original)", afirmou Berthiaume. O ataque ocorreu às 6h27 (horário local) de hoje. A porta-voz afirmou dispor de detalhes limitados sobre o que aconteceu ou o que o avião estava transportando, mas disse que o aparelho carregava as cores da agência internacional. Não há indicações sobre quem lançou o míssil. Angola vem sofrendo com uma guerra civil desde que ganhou a independência de Portugal na década de 70.