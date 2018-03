Avião da Qantas faz pouso de emergência e deixa 40 feridos

Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas nesta terça-feira, 7, durante um pouso de emergência de um avião da companhia aérea Qantas por causa de uma mudança repentina de altitude. A aeronave, um Airbus A330-300 que levava 313 pessoas, aterrissou num aeroporto em Learmonth, no Estado da Austrália Ocidental. A Qantas, maior companhia aérea da Austrália, é conhecida como uma das mais seguras do mundo, mas registrou uma série de incidentes mecânicos nos últimos meses. Em agosto, os órgãos de investigação da segurança aérea anunciaram a realização de uma inspeção na empresa. No incidente desta terça-feira, a aeronave transportava 303 passageiros e 10 tripulantes. Segundo a companhia aérea, ainda não há detalhes sobre o que teria provocado a mudança repentina de altitude, mas as autoridades suspeitam que a perda de altitude poderia ter sido causada por uma turbulência, afirma a BBC. Uma equipe de emergência com médicos esperava a aeronave no pouso. Entre os passageiros feridos, alguns sofreram fraturas e lacerações e dez foram levados para o hospital com ferimentos graves. A ONG Royal Flying Doctor Service, que presta serviços médicos aéreos, enviou duas aeronaves para ajudar no transporte dos feridos para o hospital de Perth. Em julho, um Boeing 747 da companhia aérea Qantas que fazia o trajeto de Hong Kong para Melbourne, na Austrália, também precisou fazer um pouso de emergência depois que um cilindro de oxigênio provocou uma explosão e destruiu parte da fuselagem da aeronave. Matéria atualizada às 07h40.